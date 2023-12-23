Результативная ошибка Миколенко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Эвертон – 2:1
21:49 - Читати українською
Тоттенхэм обыграл Эвертон в поединке 18-го тура АПЛ, а Виталий Миколенко стал одним из антигероев во время первого гола "шпор".
9’ Ришарлисон
18’ Хын Мин Сон
Андре Гомеш 82’
9’ Ришарлисон
18’ Хын Мин Сон
82’ Андре Гомеш
Тоттенхэм повел в счете на 9 минуте – Миколенко на своем фланге пропустил забегание Бреннана Джонсона, который и сделал результативный прострел на Ришарлисона.
Эвертон проиграл Тоттенхэму, прервав идеальную серию – Миколенко мощно вернулся, но ошибся во время гола
Хын Мин Сон удвоил преимущество спустя 9 минут – кореец отреагировал на рикошет после розыгрыша штрафного. Игра шла к сухой победе Тоттенхэма, но Андре Гомеш в конце матча классным удар сократил отставание, установив окончательный счет.
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