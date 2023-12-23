Тоттенхэм обыграл Эвертон в поединке 18-го тура АПЛ, а Виталий Миколенко стал одним из антигероев во время первого гола "шпор".

Тоттенхэм повел в счете на 9 минуте – Миколенко на своем фланге пропустил забегание Бреннана Джонсона, который и сделал результативный прострел на Ришарлисона.

Эвертон проиграл Тоттенхэму, прервав идеальную серию – Миколенко мощно вернулся, но ошибся во время гола

Хын Мин Сон удвоил преимущество спустя 9 минут – кореец отреагировал на рикошет после розыгрыша штрафного. Игра шла к сухой победе Тоттенхэма, но Андре Гомеш в конце матча классным удар сократил отставание, установив окончательный счет.