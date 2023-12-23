Эвертон приехал в Лондон, имея за плечами серию из четырех матчей АПЛ без пропущенных голов. В основной состав команды вернулся Виталий Миколенко, который из-за травмы не играл в двух предыдущих встречах.

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Именно украинец был одной из самых заметных персон первого тайма. На старте матча Миколенко подключился к атаке и имел перспективную возможность, но его удар получился далеким от того, чего хотелось бы. Викарио поймал. Далее Виталий ошибся в обороне, что привело к пропущенному. Защитник Эвертона упустил Джонсона. Бреннан получил пространство для прострела на линию вратарской. Там уже центрбеки "ирисок" сыграли плохо, позволив Ришарлисону открыть счет. Следом еще одна атака прошла по левому флангу гостей. Повезло, что Джонсон не попал в створ ворот.

Миколенко попытался реабилитироваться. Подключился к атаке и выдал отличную подачу на Калверта-Льюина. Тот целился в ближний угол, снова заставив Викарио продемонстрировать свое мастерство. И сразу же Тоттенхэм ответил еще одним голом. Розыгрыш углового завершился мощным выстрелом Джонсона. Пикфорд справился, но отбил точно на ногу Хын Мин Сону. Корейцу никто не помешал поразить пустой угол ворот.

Очередная вспышка активности произошла перед перерывом. И снова Миколенко в эпицентре. Получилось даже курьезно. Виталий подключился в чужую штрафную, но не смог подстроиться под прострел Гомеша. Очень хилый и неточный удар. Правда, в тот момент на газоне было рядом два мяча. Украинец сразу начал к этому апеллировать – мол, именно это помешало правильно использовать свой шанс.

Эвертон забил в начале второго тайма. Гомеш вывел на удар Калверта-Льюина, и тот, наконец, пробил Викарио. Вот только вмешался VAR. Оказалось, что португалец с нарушением забрал мяч у Эмерсона, поэтому взятие ворот было отменено. Хозяева ответили еще острее. Гарнера вывели на удар, и тот зарядил в дальнюю штангу. Очень близко было к разгрому...

Дальше снова Миколенко на авансцене. После углового защитник Эвертона бил в касание – сильно, но на пути мяча оказался Бен Дэвис. И снова у Тоттенхэма ответ еще острее. Паттерсон ошибся, и Пикфорду пришлось выручать. Следом "ириски" таки достигли своего благодаря угловому. Эмерсон вынес плохо, и Гомеш мощно вогнал мяч в дальний угол ворот. В этот раз у Викарио не было шансов спасти.

Времени хватало, поэтому Эвертон попытался побороться хотя бы за очко. Данжума после передачи Макнила пробивал отлично, но еще лучше сыграл голкипер хозяев. А какой роскошный шанс имел Арно уже в компенсированный, вот только запустил он мяч на трибуны. Тоттенхэм выстоял – третья победа подряд подняла лондонцев в топ-4 (Ман Сити еще имеет игру в запасе). Эвертон прервал свою идеальную серию и остался на 16 месте.