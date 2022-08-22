"Не буду оригинален, если скажу, что вижу Динамо чемпионом следующего сезона. Украинские игроки киевлян в хорошем смысле взрослеют и прогрессируют. Авторитет Луческу среди них мощный и непреклонный. Мотивация вернуть "золото" запредельная. Но не ожидаю, что динамовцы будут легко штамповать победы в УПЛ. Считаю, что уровень середняков чемпионата точно не стал хуже. А их мотивация потягаться с лидером будет максимальной.

Игрок Шахтера перебрался в португальское первенство

Верю, что Шахтер не опустится ниже второй позиции. "Горнякам" будет очень непросто, но вместе с тем и очень интересно посмотреть по украинской версии команды, где собраны, безусловно, талантливые ребята. Трудно будет Шахтеру не только из-за оттока легионеров, но и из-за того, что, кажется, команда так и не успела адаптироваться к специфическому стилю игры Де Дзерби. Придется начинать все с самого начала с другими игроками и другим тренерским штабом.

Также хочу сделать прогноз, что в новом сезоне кто-то обязательно неожиданно выстрелит и классно покажет себя из украинских игроков – и в Шахтере (сделаю ставку на Тотовицкого и Судакова), и в других украинских командах (например, Пидлепенец). То есть сборная Украины получит в новом сезоне качественные усиления", – поделился Круторогов в интервью Tribuna.

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