Динамо – чемпион и новые лидеры для Шахтера: Круторогов сделал прогноз на предстоящий сезон УПЛ
Футбольный комментатор Кирилл Круторогов выразил свои ожидания по поводу предстоящего сезона чемпионата Украины.
"Не буду оригинален, если скажу, что вижу Динамо чемпионом следующего сезона. Украинские игроки киевлян в хорошем смысле взрослеют и прогрессируют. Авторитет Луческу среди них мощный и непреклонный. Мотивация вернуть "золото" запредельная. Но не ожидаю, что динамовцы будут легко штамповать победы в УПЛ. Считаю, что уровень середняков чемпионата точно не стал хуже. А их мотивация потягаться с лидером будет максимальной.
Игрок Шахтера перебрался в португальское первенство
Верю, что Шахтер не опустится ниже второй позиции. "Горнякам" будет очень непросто, но вместе с тем и очень интересно посмотреть по украинской версии команды, где собраны, безусловно, талантливые ребята. Трудно будет Шахтеру не только из-за оттока легионеров, но и из-за того, что, кажется, команда так и не успела адаптироваться к специфическому стилю игры Де Дзерби. Придется начинать все с самого начала с другими игроками и другим тренерским штабом.
Также хочу сделать прогноз, что в новом сезоне кто-то обязательно неожиданно выстрелит и классно покажет себя из украинских игроков – и в Шахтере (сделаю ставку на Тотовицкого и Судакова), и в других украинских командах (например, Пидлепенец). То есть сборная Украины получит в новом сезоне качественные усиления", – поделился Круторогов в интервью Tribuna.
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо впервые без очков, двойное фиаско Украины с лучиком надежды и начало краха России