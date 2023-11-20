Шахтер во втором за месяц спарринге с Рухом не сумел удержать победу над львовянами (1:3). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

На 6-й минуте Швед с линии штрафной закручивал под дальнюю штангу, но попал в каркас ворот. Однако уже через мгновение Келси после подачи с углового головой направил сферу в сетку и вывел "горняков" вперед. Рух совсем скоро отыгрался – Слюбик оказался первым на дальней штанге после скидки головой от партнера.

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В середине тайма хозяева дважды подряд могли наказывать соперника, но не хватало точности. Незадолго до перерыва лишь своевременный выход из ворот Гереты спас "желто-черных". На отдых Рух ушел побеждая: Рудько и Чигринский разыграли свободный удар от ворот, голкипер Шахтера ошибся при передаче на Невертона и Холод, перехватив сферу, отправил ее в сетку.

На экваторе второй сорокапятиминутки очередное недоразумение обороны "горняков" привело к третьему голу – отличился Столярчук. Швед сразу мог сокращать, пытаясь забросить за шиворот киперу Руха, но пробил слишком высоко. Мог забивать Кащук после передачи Марьяна и Карабин в ответ – оба раза в руки вратарю. Обе команды создали с десяток моментов, однако реализовать хотя бы один больше не смогли. Как следствие, Рух взял реванш за поражение в спарринге месячной давности (0:2) – тот матч стал последним для Патрика ван Леувена в Шахтере.