Шахтар у другому за місяць спарингу з Рухом не зумів втримати перемогу над львів'янами (1:3). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

На 6-й хвилині Швед з лінії штрафного закручував під дальню стійку, але влучив у каркас воріт. Однак вже за мить Келсі після подачі з кутового головою спрямував сферу у сітку і вивів "гірників" вперед. Рух зовсім скоро відігрався – Слюбик опинився першим на дальній стійці після скидки головою від партнера.

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В середині тайму господарі двічі поспіль могли карати суперника, але бракувало точності. Незадовго до перерви лише своєчасний вихід з воріт Герети врятував "жовто-чорних". На відпочинок Рух пішов перемагаючи: Рудько і Чигринський розіграли вільний удар від воріт, голкіпер Шахтаря помилився при передачі на Невертона і Холод, перехопивши сферу, відправив її у сітку.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки чергове непорозуміння оборони "гірників" призвело до третього гола – відзначився Столярчук. Швед одразу міг скорочувати, намагаючись закинути за комірець кіперу Руха, але пробив зависоко. Міг забивати Кащук після передачі Мар'яна та Карабін у відповідь – обидва рази в руки воротарю. Обидві команди створили з десяток моментів, однак реалізувати бодай один більше не змогли. Як наслідок, Рух взяв реванш за поразку у спарингу місячної давності (0:2) – той матч став останнім для Патріка ван Леувена у Шахтарі.