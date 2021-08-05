"Я надеюсь вскоре поговорить с Кейном. У меня еще не было шанса. Прежде всего, мы должны решить эту проблему, а потом я поговорю с прессой. Дело не в том, что не хочу комментировать. Я считаю, что вся эта проблема должна обсуждаться внутри клуба, среди нас.

Кейн больше не хочет играть за Тоттенхэм – капитан продолжает бойкот и озвучил клуб, в который стремится перейти

Давайте избегать любых публичных споров или обсуждений по этому поводу. Мы должны сосредоточиться на том, что важно, разрешить ситуацию между нами. Разберемся внутренними силами, после чего клуб выступит с заявлением и попытается найти лучшее решение и выход из ситуации.

Предсезонная подготовка – это тяжело, всем клубам сложно. То, что многие футболисты играли за сборные, принесло много проблем тренерам", – поделился Эшпириту Санту в комментарии Sky Sports.

Отметим, что в составе Тоттенхэма Кейн 6 раз становился лучшим бомбардиром АПЛ (в частности, и в сезоне 2020/21). Воспитанник "шпор" сыграл за первую команду 336 матчей, в которых забил 221 гол и отдал 47 ассистов. Несмотря на такую роскошную статистику, нападающий в своей карьере еще ничего не выиграл.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну