"Я сподіваюся незабаром поговорити з Кейном. У мене ще не було шансу. Насамперед ми повинні вирішити цю проблему, а потім я розмовлятиму з пресою. Річ не в тім, що я не хочу коментувати. На мій погляд, вся ця проблема має обговорюватися всередині клубу, серед нас.

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Давайте уникати будь-яких публічних суперечок або обговорень з цього приводу. Ми повинні зосередитися на тому, що важливо, вирішити ситуацію між нами. Розберемося внутрішніми силами, після чого клуб виступить із заявою і спробує знайти якнайкраще рішення і вихід з ситуації.

Передсезонна підготовка – це важко, всім клубам складно. Те, що багато футболістів грали за збірні, принесло багато проблем тренерам", – поділився Ешпіріту Санту у коментарі Sky Sports.

Зауважимо, у складі Тоттенхема Кейн 6 разів ставав найкращим бомбардиром АПЛ (зокрема, і в сезоні 2020/21). Вихованець "шпор" зіграв за першу команду 336 матчів, у яких забив 221 гол та віддав 47 асистів. Попри таку розкішну статистику, нападник у своїй кар'єрі ще нічого не виграв.

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