"Решили покинуть Харьков, когда увидели российские танки": Кандауров признался, как смог выехать из Украины
Экс-хавбек Бенфики и сборной Украины Сергей Кандауров рассказал, как покидал Украину после нападения России.
"23 февраля мы праздновали день рождения брата моей жены и вернулись домой в два ночи. Около пяти я услышал взрывы. Почти сразу стали раздаваться сирены. У меня квартира на шестом этаже, мы побоялись ехать лифтом и пешком спустились на подземную стоянку с чемоданами, деньгами и паспортами, там уже было много людей.
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Мы провели так шесть дней, между квартирой и гаражом, с детьми. Наконец, на шестой день, когда я увидел на нашей улице два русских танка, я сказал, чтобы мы уезжали из Харькова. В моем городе уже почти все разрушено.
В первую очередь мы решили поехать во Львов. Потом я подумал, что могу не выехать – знал, что военнообязанные мужчины не имеют права покидать страну. Но поскольку у меня есть португальский паспорт, я попробовал и прошел границу через Венгрию.
Наше путешествие длилось более 48 часов. После пересечения границы мы почувствовали облегчение. Из новостей мы знали, что Харьков продолжали атаковать, бомбить, нападать..." – цитирует Кандаурова A Bola.
Напомним, Сергей последние два с половиной года работал в футбольной академии Бенфики в Харькове.
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