"Воспринимаю все, что произойдет сейчас, исключительно отрицательно и с ужасом – это просто недопустимо, это преступный вандализм, варварство и все синонимы этих слов. Жизнь, как и у всех, перевернулась с ног на голову.

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Мы вынуждены были четырежды переезжать с места на место и только сейчас остановились. Так сложилось, что это оказался единственный пункт, где можно было хотя бы найти жилье. При этом родители жены – под Мариуполем, и за них я больше всего волнуюсь.

Кроме публичных заявлений по поводу войны, все футболисты и знаменитости, кто может помогать, должны делать это. Если кто-то не афиширует свою помощь, не рассказывает, то это не значит, что он ничего не делает. Знаю, что все наши ребята помогают материально: кто армии, кто мирному населению. Лично я оказываю поддержку обычным украинцам: пенсионерам и тем, у кого сложная жизненная ситуация. Многие сейчас потеряли работу и нуждаются в хоть каких-то средствах к существованию. Есть те, кто живет при настоящей гуманитарной катастрофе, кому нужны одна-две тысячи гривен, чтобы элементарно выжить. Вот я и стараюсь помогать таким людям.

Уверен, мы будем еще сильнее после того, как все это закончится. А закончится все, безусловно, нашей победой! Мы ведь – сильный, мужественный, храбрый народ. После завершения этой войны нас будет уважать весь мир, с нами будут считаться все. Украинцы заслужили это уважение. Все будет Украина!" – цитирует Коноплю официальный сайт Шахтера.

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