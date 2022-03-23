"Сприймаю все, що відбудваться зараз, виключно негативно і з жахом – це просто неприпустимо, це злочинний вандалізм, варварство та всі синоніми цих слів. Життя, як і у всіх, перевернулося з ніг на голову.

Дружина бронзового призера УПЛ пригадала кошмари від виїзду з окупованого Донбасу – росіяни знову забрали дім у сім'ї

Ми змушені були чотири рази переїздити з місця на місце й тільки зараз зупинилися. Так склалося, що це виявився єдиний пункт, де можна було хоча б знайти житло. При цьому батьки дружини – під Маріуполем, і за них я хвилююся найбільше.

Крім публічних заяв щодо війни, всі футболісти та знаменитості, хто може допомагати, мають робити це. Якщо хтось не афішує своєї допомоги, не розповідає, то це не означає, що він нічого не робить. Знаю, що всі наші хлопці допомагають матеріально: хтось армії, хтось мирному населенню. Особисто я надаю підтримку звичайним українцям: пенсіонерам і тим, у кого складна життєва ситуація. Багато хто зараз втратив роботу й потребує хоч якихось засобів на існування. Є ті, хто живе за умов справжньої гуманітарної катастрофи, кому потрібні одна-дві тисячі гривень, аби елементарно вижити. Ось я й намагаюся допомагати таким людям.

Упевнений, ми будемо ще сильнішими після того, як усе це скінчиться. А скінчиться все, безперечно, нашою перемогою! Адже ми – сильний, мужній, хоробрий народ. Після завершення цієї війни нас поважатиме весь світ, з нами рахуватимуться всі. Українці заслужили цієї поваги. Все буде Україна!" – цитує Коноплю офіційний сайт Шахтаря.

Росія напала на Україну: Ярмоленко розповів про пекло найближчих у Чернігові, екс-капітан Реала став українцем (LIVE)