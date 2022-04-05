"Честно скажу, пример будет не очень хорош. Но с другой стороны, они зарабатывают деньги для Украины. Если они заработают два миллиона и отправят их сюда, это будет хорошо. Насколько я знаю, Динамо и Шахтер требуют от футболистов подписать документ, где они обязуются после турне вернуться в Украину.

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Хотя решение очень противоречивое в отношении других команд и футболистов, которые остаются в Украине. Тогда нужно давать разрешение всем нашим клубам уезжать и зарабатывать деньги для страны. Возможно, нужно собрать сборную из украинских клубов. Это должно быть системно, а не так, что позволили уехать одному-двум клубам", – цитирует Цыганыка Fanday.

Напомним, ФИФА и УЕФА позволили футболистам приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами и временно беспрепятственно переходить в другие команды. Однако мужчинам призывного возраста нельзя выезжать за границу во время военного положения. Однако Динамо и Шахтеру дали на это разрешение. Наши гранды планируют сыграть в Европе товарищеские матчи, чтобы заработать деньги для ВСУ.

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