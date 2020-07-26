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Решающий шаг Манчестер Юнайтед в Лигу чемпионов в видеообзоре матча против Лестера

22:04 - Читати українською
Решающий шаг Манчестер Юнайтед в Лигу чемпионов в видеообзоре матча против Лестера
Эванс и Морган сбивают Марсьяля / официальный сайт АПЛ

В рамках 38-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел Лестер (2:0) на выезде. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

90+4’ Джонни Эванс
 
Бруну Фернандеш 71’
Джесси Лингард 90+8’
71’ Бруну Фернандеш
90+4’ Джонни Эванс
90+8’ Джесси Лингард

"Красные дьяволы" контролировали ход поединка едва ли не со стартового свистка, однако реализовать свое преимущество сумели только во втором тайме.

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На 71-й минуте Бруну Фернандеш уверенно реализовал пенальти за двойной фол против Марсьяля. Лестер попытался переломить ситуацию, но финальный штурм "лисам" не удался. А в добавленное арбитром время Джесси Лингард подкараулили Шмейхеля, обокрал кипера хозяев и спокойно поразил пустые ворота.

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