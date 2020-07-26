Вирішальний крок Манчестер Юнайтед у Лігу чемпіонів у відеоогляді матчу проти Лестера

У рамках 38-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здолав Лестер (2:0) на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

"Червоні дияволи" контролювали хід поєдинку ледь не зі стартового свистка, проте реалізувати власну перевагу зуміли лише в другому таймі.

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На 71-й хвилині Бруну Фернандеш упевнено реалізував пенальті за подвійний фол проти Марсьяля. Лестер спробував переламати ситуацію, але фінальний штурм "лисицям" не вдався. А в доданий арбітром час Джессі Лінгард підстеріг Шмейхеля, обікрав кіпера господарів і спокійно забив у порожні ворота.

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