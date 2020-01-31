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Ренн вырвал победу над Нантом благодаря чудо-камбэку в компенсированное время

31 января 23:51 19 Читати українською
Ренн вырвал победу над Нантом благодаря чудо-камбэку в компенсированное время
Ренн обыграл Нант / ФК Нант

В стартовом поединке 22 тура Лиги 1 Ренн перестрелял Нант (3:2).

 

Чемпионат Франции, 22 тур

Ренн – Нант – 3:2

Голы: Рафинья, 71, Бурижо, 90+5, Рафинья, 90+8 – Да Сильва, 47 (авт), Симон, 80

Нереализованный пенальти: Ньянг, 71

Стартовый матч 22 тура чемпионата Франции претендовал на статус центрального, ведь встречались Ренн и Нант, претендующие на путевку в Лигу чемпионов. Первый тайм завершился без голов, а сразу после перерыва гости открыли счет. После суеты в штрафной Ренна мяч попал в Да Сильву и оказался в воротах.

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Ренн отыгрался на 71-й минуте. Ньянг не сумел переиграть голкипера с пенальти, но Рафинья был первым на добивании. Здесь шансов у Лафона уже не было. Гости вновь вышли вперед – быстрая контратака Нанта завершилась несколько неуклюжим ударом Симона. Однако на последних минутах Ренн отыгрался – гол в активе Бурижо. Казалось, это все, но хозяева умудрились забить еще один гол – Рафинья оформил дубль.

Ренн сохранил 3 место (40 очков). У Нанта 32 пункта и 6 позиция.

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Ренн - Нант Ренн Ренн Нант Нант Франция
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