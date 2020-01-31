Ренн вирвав перемогу над Нантом завдяки диво-камбеку в компенсований час

У стартовому поєдинку 22 туру Ліги 1 Ренн перестріляв Нант (3:2).

Чемпіонат Франції, 22 тур

Ренн – Нант – 3:2

Голи: Рафінья, 71, Буріжо, 90+5, Рафінья, 90+8 – Да Сільва, 47 (авт), Сімон, 80

Нереалізований пенальті: Ньянг, 71

Стартовий матч 22 туру чемпіонату Франції претендував на статус центрального, адже зустрічалися Ренн і Нант, які претендують на путівку в Лігу чемпіонів. Перший тайм завершився без голів, а одразу по перерві гості відкрили рахунок. Після метушні у штрафному Ренна м'яч влучив у Да Сільву та опинився у воротах.

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Ренн відігрався на 71-й хвилині. Ньянг не зумів переграти голкіпера з пенальті, але Рафінья був першим на добиванні. Тут шансів у Лафона вже не було. Гості знову вийшли вперед – швидка контратака Нанта завершилася дещо незграбним ударом Сімона. Проте на останніх хвилинах Ренн відігрався – гол в активі Буріжо. Здавалось, це все, але господарі примудрилися забити ще один гол – Рафінья оформив дубль.

Ренн зберіг 3 сходинку (40 очок). У Нанта 32 пункти та 6 позиція.

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