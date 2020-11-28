В пятницу, 27 ноября, стартовал 12 тур французской Лиги 1. Страсбур в родных стенах удержал ничью с Ренном.

Чемпионат Франции, 12 тур

Страсбур – Ренн – 1:1

Голы: Томассон, 24 – Юну, 61

Удаление: Митрович, 40 (Страсбур)

Программу 12-го тура Лиги 1 открывали Страсбур и Ренн. Хозяева занимали предпоследнее место, а гости претендуют на еврокубковую зону. Несмотря на статус аутсайдера, счет открыл именно Страсбур – Томассон с нескольких метров замкнул прострел с фланга.

Вольфсбург в сумасшедшем матче перестрелял Вердер и остался непобедимым в Бундеслиге

Еще до перерыва хозяева остались в меньшинстве после удаления Митровича за фол последней надежды. Ренн воспользовался численным преимуществом уже во втором тайме – отличился Юну. Несмотря на все попытки гостей, Страсбур все же выстоял. 1:1 – Ренн находится на 6-й позиции (19 очков), Страсбур предпоследний (7 пунктов).

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду