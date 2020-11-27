Вердер последние пять поединков завершил вничью с неизменным счетом 1:1, не уступив даже мюнхенской Баварии, поэтому выездной матч против Вольфсбурга обещал быть интересным. Тем более, что "волки" в этом сезоне еще не проигрывали.

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Ожидания оправдались – еще в первом тайме команды устроили настоящую перестрелку. Счет открыли гости на 13-й минуте – Осака с левого фланга прострелил в штрафную, а Биттенкур в падении замкнул. На 22-й Баку ударом с линии штрафной сравнял. Всего три минуты понадобилось "волкам", чтобы выйти вперед. Они разыграли стандарт на краю левого фланга, Брекало навозил нескольких защитников и навесил во вратарскую, где Брукс головой направил мяч в сетку. Чуть позже на замену у бременцев вышел Мевальд, который за несколько минут отличился голом – 2:2. На этот раз "волкам" понадобилась минута, чтобы вернуть свое преимущество - Мехмеди в штрафной скинул под удар Вегхорсту, который с убийственного расстояния прошил голкипера.

После перерыва безумие не закончилось – на 47-й мяч рикошетом от Брукса залетел в ворота и счет снова стал равным. Игроки Вольфсбурга продолжали наседать на защиту бременцев и 76-й Руссильон мастерски навесил в штрафную, а Вегхорст головой направил мяч под перекладину – 4:3. За несколько минут Мевальд получил вторую желтую карточку и лишил Вердер надежд на победу. Под занавес поединка Жоао Виктор отдал прекрасную передачу под удар Бялеку, и он положил еще один. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "волков" – 5:3.

Благодаря этой победе Вольфсбург с 17-ю пунктами поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, а Вердер с 11-ю очками остался на 9-м.

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