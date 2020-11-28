У п'ятницю, 27 листопада, стартував 12 тур французької Ліги 1. Страсбур у рідних стінах втримав нічию з Ренном.

Чемпіонат Франції, 12 тур

Страсбур – Ренн – 1:1

Голи: Томассон, 24 – Юну, 61

Вилучення: Мітровіч, 40 (Страсбур)

Програму 12-го туру Ліги 1 відкривали Страсбур та Ренн. Господарі посідали передостаннє місце, а гості претендують на єврокубкову зону. Попри статус аутсайдера, рахунок відкрив саме Страсбур – Томассон з кількох метрів замкнув простріл з флангу.

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Ще до перерви господарі залишилися в меншості після вилучення Мітровіча за фол останньої надії. Ренн скористався чисельною перевагою вже в другому таймі – відзначився Юну. Попри всі намагання гостей, Страсбур все ж вистояв. 1:1 – Ренн перебуває на 6-й позиції (19 очок), Страсбур передостанній (7 пунктів).

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