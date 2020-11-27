Сассуоло – Інтер

28 листопада, 16:00. Реджо-нель-Емілія, Чітта дель Трікольоре

Пряма трансляція на "Футбол 1"

Багато експертів у цьому сезоні пророкували Інтеру чемпіонство, але Антоніо Конте не може скористатися перебудовою Ювентуса. "Нерадзуррі" бракує інтенсивності та порядку. Що дивно, адже команди Конте завжди саме цим і виділялися. У Лізі чемпіонів становище катастрофічне (тут Антоніо якраз нікого не здивував), а в Серії А міланці виграють лише кожен другий матч. У боротьбі за скудетто ще нічого не втрачено, конкуренти також буксують, але настав час тиснути на газ.

Одним з лідерів чемпіонату Італії виступає сенсаційний Сассуоло. Побудував цю команду Роберто Де Дзербі, якого хвалять і провідні тренери, і журналісти. Є за що – Сассуоло грає у впізнаваний комбінаційний футбол з чіткою структурою та хорошим контролем м'яча (топ-1 Серії А за відсотком володіння). Однак поточне друге місце без жодної поразки стало наслідком фантастично легкого календаря – досі "нероверді" зустрілися лише з одним топ-суперником.

Поєдинок з Інтером – важливий іспит для Сассуоло. До того ж зійдуться дві найрезультативніші команди Італії цього сезону (по 20 голів). Але якщо Інтер забиває приблизно стільки, як створює, то Сассуоло настріляв на 6 голів більше, ніж дає система xG. Хороша реалізація та везіння допомагають Де Дзербі.

Валенсія – Атлетіко

28 листопада, 17:15. Валенсія, Месталья

Пряма трансляція на MEGOGO

Кілька років тому матч цих суперників визначав розподіл місць у зоні Ліги чемпіонів, а зараз все інакше. Валенсія руйнується в руках власника-самодура – одна перемога в 6 останніх матчах. Атлетіко ж прогресує завдяки роботі Дієго Сімеоне, який прищеплює команді більш атакувальний футбол. У тих же 6 останніх матчах Прімери мадридці не втратили жодного балу.

Минулого вікенду Атлетіко здолав Барселону – величезний крок у битві за чемпіонство. Барса тепер має вдвічі менше очок, а Реал за втраченими відстає на 6 пунктів. "Матрацники", маючи найкращу оборону в Іспанії та другу найкращу атаку, перетворюються в головного претендента на титул. Зрозуміло, що гранди з часом додадуть, але гандикап Сімеоне до того часу може стати занадто великим.

Так, біля чужих воріт без Суареса та Кости важко, однак команда примудряється стабільно набирати очки. В гості до Валенсії Атлетіко їде явним фаворитом, хоча ми чудово пам'ятаємо, як Месталья на початку листопада прийняла інший мадридський клуб – Реал зазнав розгрому.

Якщо знайдете час у неділю ввечері, перегляньте поєдинок інших лідерів Ла Ліги – Реал Сосьєдад приймає Вільяреал о 22:00 за Києвом.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед

29 листопада, 16:00. Саутгемптон, Сент-Меріс

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

Манчестер Юнайтед їде в гості до Саутгемптона. Визначити фаворита зустрічі складно. Манкуніанці отримали серйозну порцію критики перед міжнародною паузою, після чого здобули три перемоги. Але команда Сульшера все одно страшно залежна від Бруну Фернандеша, а її футбол не вселяє впевненості у подальших позитивних результатах.

Матч проти організованого агресивного суперника стане великим випробуванням для "дияволів". Саутгемптон – друга команда АПЛ за інтенсивністю пресингу. За два останні місяці Ральф Хазенхюттль набрав 17 очок з 21 можливого. Розкішний результат. "Святі" зараз змушені обходитися без найкращого бомбардира та лідера Денні Інгза, що погіршує їхні шанси. Втім, вивезти з Сент-Меріс перемогу МЮ буде неймовірно важко.

Челсі – Тоттенхем

29 листопада, 18:30. Лондон, Стемфорд Брідж

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

Жозе Моурінью знову розриває АПЛ. Тиждень тому він припаркував "автобус" проти Манчестер Сіті та заслужено обіграв Гвардіолу. Чим не заявка на боротьбу за перше місце? Тим більше Тоттенхем наразі очолює турнірну таблицю. "Шпори" ще матимуть проблеми з командами, які не дадуть їм простору для контратак, але в топ-матчах у них є все для успіху. Грамотна стійка оборона, працьовитий центр поля, фантастична гра у перехідних фазах і Кейн (9 асистів) з Соном (9 голів).

Моурінью везе свою (у всіх сенсах) команду на Стемфорд Брідж, де його футбол став брендом. Френк Лемпард проповідує інший стиль. Адаптація новачків Челсі триває, але результати від цього не надто страждають. Команда йде в ногу з Ліверпулем, вже гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів, а за 8 попередніх матчів у всіх турнірах пропустила лише два голи. Хаверц подолав коронавірус, Абрахам і Хадсон-Одой створюють коштовним зіркам конкуренцію – атака також прогресує. Дуже цікава зустріч вчителя та учня.

Наполі – Рома

29 листопада, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло

Пряма трансляція на "Футбол 2"

Наполі у траурі – пішла з життя легенда клубу. Абсолютно все в Неаполі відійшло на другий план після смерті Дієго Марадони. Однак життя триває, а команда продовжує боротьбу за високі позиції в Серії А. Домашня поразка від Мілана вдарила по амбіціях, але не можна сказати, що Наполі провалився. Забракло реалізації та рівних складів на кінцівку зустрічі. Щоправда, друга поспіль невдача може стати приводом для критики Ріно Гаттузо.

На стадіон, який незабаром перейменують на честь великого аргентинця, завітає Рома. Фонсека демонструє відмінні результати та перебуває на відстані однієї перемоги від лідера. Відповідно до системи xG столична команда взагалі йде першою. У цьому сезоні "вовки" не програли жодного матчу (якщо не рахувати технічну поразку від Верони), хоча зустрічалися вже і з Ювентусом, і з Міланом. Derby del Sole – наступна важлива перевірка на міцність.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря