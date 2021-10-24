"Было очень трудно отклонить предложение Ренна, но в конце концов я не сомневался. Я хочу играть в Лиге чемпионов против очень больших команд. А в этом сезоне я был всего полгода настоящим игроком. Это слишком мало, чтобы оставить неизгладимое впечатление. Мне еще многое нужно доказать.

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Пыталась ли Сальма Хайек убедить меня стать игроком Ренна? Да. Будучи известной мексиканской соотечественницей, она позвонила мне и попыталась убедить меня приехать во Францию. Это удивило и льстило мне, но мой выбор в пользу Аякса был уверенным, и я объяснил ей это.

Она очень великая и известная актриса, огромная звезда, благодаря ее голливудским фильмам. Я оцениваю её очень высоко. Сальма Хайек является примером, потому что она боролась как мексиканка, чтобы попасть туда, где она есть сегодня", – приводит слова Альвареса Goal со ссылкой на De Telegraaf.

Отметим, что Сальма Хайек является женой владельца Ренна Франсуа Пино. Альварес же присоединился к Аяксу летом 2019 года, а в текущем сезоне в 11 матчах во всех встречах отметился 2 голами.

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