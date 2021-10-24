"Було дуже важко відхилити пропозицію Ренна, але врешті-решт я не сумнівався. Я хочу грати в Лізі чемпіонів проти дуже великих команд. А до цього сезону я був лише півроку справжнім гравцем. Це занадто мало, щоб залишити незабутнє враження. Мені ще багато чого довести.

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Чи намагалась Сальма Хайєк переконати мене стати гравцем Ренна? Так. Будучи відомою мексиканською співвітчизницею, вона подзвонила мені і спробувала переконати мене приїхати до Франції. Це здивувало і лестило, але мій вибір на користь Аякса був впевненим, і я пояснив їй це.

Вона дуже велика і відома актриса, величезна зірка, завдяки її голлівудським фільмам. Я оцінюю її дуже високо. Сальма Хайєк є прикладом, тому що вона боролася як мексиканка, щоб потрапити туди, де вона є сьогодні", – наводить слова Альвареса Goal з посиланням на De Telegraaf.

Зазначимо, що Сальма Хайєк є дружиною власника Ренна Франсуа Піно. Альварес же приєднався до Аякса влітку 2019 року, а в поточному сезоні в 11 матчах в усіх зустрічах відзначився 2 голами.

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