Французький клуб не забуває про своїх вихованців.

Напередодні Ренн у 35-му турі чемпіонату Франції розгромив Труа з рахунком 4:0 і впритул наблизився до зони єврокубків. Перед початком зустрічі вболівальники хвилиною мовчання і оплесками вшанували пам'ять вихованця клубу Армана Солдіна.

Поблизу Бахмута загинув журналіст, який у дитинстві грав за Ренн

Нагадаємо, французький журналіст AFP News, який раніше виступав за команди U-13 та U-15 (у 2006-2008 роках), загинув 9 травня внаслідок російського ракетного удару поблизу населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині (близько 17 кілометрів від Бахмута).

Ренн запросив на гру 30 друзів та родичів кореспондента, у тому числі й сестру сестру загиблого, яка проживає у Боснії. Диктор у своїй промові нагадав про мужність Армана та його прагнення "інформувати якомога більше людей про реалії війни".

Окрім того, було вирішено присвоїти ім'я журналіста одному з молодіжних турнірів, який проводить Ренн.

Фонсека не зміг переграти конкурента в боротьбі за путівку в ЛЄ, Ренн відправив Труа в Лігу 2