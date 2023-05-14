Лига 1, 35 тур

Клермон – Лион – 2:1

Голы: Куей, 25 (пен), 65 – Ляказетт, 22

Незабитый пенальти: Ляказетт, 90+6

Брест – Осер – 1:0

Гол: Ле Дуарон, 69

Монпелье – Лорьян – 1:1

Голы: Мауасса, 90+4 – Февр, 68

Ренн – Труа – 4:0

Голы: Теате, 14, Буриго, 65, Токо-Экамби, 70, 74

Тулуза – Нант – 0:0

Монако – Лилль – 0:0

После фантастического камбэка в прошлом туре против Монпелье, Лион отправился в гости к Клермону, который все задачи уже выполнил. А вот "ткачи" продолжают борьбу за зону еврокубков. Команда Лорана Блана упустила возможность приблизиться к соперникам в верхней части таблицы. У Ляказетта была отличная возможность получить хотя бы одно очко для своей команды, однако форвард не смог реализовать 11-метровый. Клермон во второй раз в сезоне обыграл Лион.

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В матче за шесть очков сильнее оказался Брест. Несмотря на то, что Осер пытался создать опасность у ворот Бизо, забить не удалось. "Пиратам" принес победу гол Ле Дуарона. Три очка помогли Бресту оторваться от зоны вылета на шесть пунктов.

Монпелье и Лорьян все свои вопросы решили в нынешнем сезоне. Поэтому могли позволить себе немного расслабиться. Обе команды имели хорошие возможности забить несколько голов, но не воспользовались ими. В результате арбитр матча зафиксировал закономерную ничью.

Ренн в последнее время выступает неуверенно. Команда Бруно Женезио чередует победы и проигрыши. Это мешает бретонцам подниматься в турнирной таблице. Ренн продолжает бороться за зону еврокубков, и нынешний соперник был идеальным, чтобы взять три очка. Бретонцы нанесли 26 ударов по воротам Труа и смогли забить четыре гола. Шампаньци ответить ничем не смогли. Команда, возглавляемая Патриком Киснорбо, оформила свой вылет в Лигу 2. Труа в шестой за последние 11 сезон покидает Лигу 1.

Нанту требовалась победа, чтобы покинуть зону вылета. Даже замена тренера не подействовала на "канарок" достаточно, что команда начала сражаться за свое выживание. Матч ничем особенным не запомнился, ни гости, ни хозяева порадовать голами не смогли. Тулуза, благодаря ничейному результату, сохранила свою прописку в Лиге 1.

Лилль мог приблизиться, в случае победы, к Монако в турнирной таблице. У обеих команд очень сильных атакующих игроков, однако в этом матче мы забитых голов не увидели. Подопечные Фонсеки создали несколько хороших моментов, но реализовать их не смогли. В итоге команды расписали скучную ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ