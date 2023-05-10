Вблизи Бахмута погиб журналист, игравший в детстве за Ренн
09:47 - Читати українською
Война, развязанная Россией против Украины, унесла еще одну жизнь связанного с футболом человека.
Французское агентство AFP News Agency сообщило, что на войне в Украине погиб ее видеожурналист Арман Солдин.
Экс-игрок молодежки Шахтера пропал без вести под Бахмутом
Произошло это 9 мая в результате российского ракетного удара вблизи населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Это около 17 км от Бахмута.
Соболезнование семье мужчины выразило едва ли не все французское сообщество, в том числе и футбольное. Солдин был ярым поклонником Ренна и даже играл за команды U-13 и U-15 в 2006-2008 годах.
Защитник Бахмута, активист Майдана, воин со времен АТО – украинские футболисты на войне с Россией
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter