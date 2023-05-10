Война, развязанная Россией против Украины, унесла еще одну жизнь связанного с футболом человека.

Французское агентство AFP News Agency сообщило, что на войне в Украине погиб ее видеожурналист Арман Солдин.

Экс-игрок молодежки Шахтера пропал без вести под Бахмутом

Произошло это 9 мая в результате российского ракетного удара вблизи населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Это около 17 км от Бахмута.

Соболезнование семье мужчины выразило едва ли не все французское сообщество, в том числе и футбольное. Солдин был ярым поклонником Ренна и даже играл за команды U-13 и U-15 в 2006-2008 годах.

Защитник Бахмута, активист Майдана, воин со времен АТО – украинские футболисты на войне с Россией