Динамо встретится с Ренном в третьем туре группового этапа Лиги Европы 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет Футбол 24.

Противостояние Ренна и Динамо состоится в четверг, 6 октября, в 22:00 по киевскому времени. Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию. Киевляне к поединку подходят в статусе аутсайдера группы В (поражения от Фенербахче и АЕКа), Ренн же сыграл вничью с турками, а киприотов победил.

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Французский коллектив считают откровенным фаворитом встречи третьего тура ЛЕ. Специалисты William Hill поставили на победу "красно-черных" небольшой коэффициент 1.44, на киевлян дают 7.00. Ничью оценивают в 4.50. Авторитетный Bwin на немного больше верит в успех команды Мирчи Луческу – 6.50. Победа визави представлена коэффициентом 1.47, а ничья – 4.50.

В своей истории Ренн и Динамо встречались дважды – украинцы праздновали победы 3:1 и 2:1. На грядущее противостояние на стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.73, а на соответствующий тотал меньше дают 2.00.

В текущем сезоне "бело-синие" не радуют своих поклонников победами – только 4 триумфа во всех турнирах и аж 6 поражений. У Ренна сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия.

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