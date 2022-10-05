Динамо зустрінеться з Ренном у третьому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже Футбол 24.

Протистояння Ренна і Динамо відбудеться у четвер, 6 жовтня, о 22:00 за київським часом. Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію. Кияни до поєдинку підходять у статусі аутсайдерів групи В (поразки від Фенербахче та АЕКа). Ренн же зіграв внічию з турками, а кіпріотів переміг.

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Французький колектив вважають відвертим фаворитом зустрічі третього туру ЛЄ. Фахівці William Hill поставили на перемогу "червоно-чорних" невеликий коефіцієнт 1.44, на киян дають 7.00. Нічию оцінюють у 4.50. Авторитетний Bwin на дещицю більше вірить в успіх команди Мірчі Луческу – 6.50. Перемога візаві представлена коефіцієнтом 1.47, а нічия – 4.50.

У своїй історії Ренн та Динамо зустрічались двічі – українці святкували перемоги 3:1 та 2:1. На прийдешнє протистояння на стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.73, а на відповідний тотал менше дають 2.00.

У поточному сезоні "біло-сині" не тішать своїх прихильників звитягами – лише 4 перемоги в усіх турнірах та аж 6 поразок. У Ренна наразі 7-матчева безпрограшна серія.

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