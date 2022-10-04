Главный тренер Динамо Мирча Луческу выбрал список игроков, которые смогут сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.

В заявку Динамо попало 26 игроков, сообщает официальный сайт киевлян. Отметим, что место в списке получили Кахим Пэррис, Джастин Лонвейк, Самба Диалло и юный голкипер Денис Игнатенко.

Вацко назвал возможного преемника Цыганкова в Динамо: "Он играет так, как хочет Луческу"

Вратари: Бойко, Нещерет, Игнатенко.

Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Лонвейк, Пэррис, Диалло.

Форварды: Ванат, Беседин, Кулач.

Напомним, матч Ренн – Динамо состоится на стадионе Роажон Парк в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова