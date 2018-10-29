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Ренн – Динамо: матч собрал рекордную аудиторию на французском телеканале

26 октября 13:26 351 Читати українською
Ренн – Динамо: матч собрал рекордную аудиторию на французском телеканале
Матч Ренн – Динамо установил рекорд / фото Футбол 24

Поединок Лиги Европы Ренн – Динамо стал рекордным в 2018 году для французского RMC.

Поединок 3 тура группового этапа Лиги Европы Ренн – Динамо стал рекордным для французского RMC в 2018 году. Во время матча аудитория составила 517 тысяч зрителей (2,4%), что является лучшим показателем для канала в 2018 году, сообщает L'Equipe.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Предыдущий поединок Лиги Европы Славия – Бордо просмотрели 386 тысяч болельщиков, а Бордо – Копенгаген посмотрели только 156 тысяч зрителей.

Напомним, Динамо обыграло Ренн и одержало первую победу в Лиге Европы 2018/19. После 3 туров у киевлян 5 очков, как и у Астаны.

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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