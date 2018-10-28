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Ренн – Динамо: матч зібрав рекордну аудиторію на французькому телеканалі

26 жовтня 13:23 758 Читать на русском
Ренн – Динамо: матч зібрав рекордну аудиторію на французькому телеканалі
Матч Ренн – Динамо встановив рекорд / фото Футбол 24

Поєдинок Ліги Європи Ренн – Динамо став рекордним в 2018 році для французького RMC.

Поєдинок 3 туру групового етапу Ліги Європи Ренн – Динамо став рекордним для французького RMC у 2018 році. Під час матчу аудиторія склала 517 тисяч глядачів (2,4%), що є найкращим показником для каналу в 2018 році, повідомляє L'Equipe.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Попередній поєдинок Ліги Європи Славія – Бордо переглянули 386 тисяч вболівальників, а Бордо – Копенгаген подивились лише 156 тисяч глядачів.

Нагадаємо, Динамо обіграло Ренн та здобуло першу перемогу в Лізі Європи 2018/19. Після 3 турів у киян 5 очок, як і в Астани.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Динамо Динамо Головне Ліга Європи Ренн - Динамо футбольні фанати
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