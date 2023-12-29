Брайтон и Тоттенхэм провели безумный матч в рамках 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Брайтон крушил Тоттенхэм 4:0 во встрече, которая была меганасыщенной на события. Три отмененных гола, два пенальти, шедевр Эступиньяна в стиле Джио ван Бронкхорста из полуфинала ЧМ-2010.

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Лишь под занавес встречи "шпорам" удалось немного смыть позор. Алехо Велис забил дебютный гол в АПЛ, а Бен Дэвис зафиксировал финальные 4:2 в пользу Брайтона.