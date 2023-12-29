Ремейк шедевра с ЧМ-2010 в видеообзоре матча Брайтон – Тоттенхэм – 4:2
10:33 - Читати українською
Брайтон и Тоттенхэм провели безумный матч в рамках 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
11’ Джек Хиншелвуд
23’ Жоау Педро
76’ Якуб Модер
Алехо Велис 81’
Бен Дэвис 86’
11’ Джек Хиншелвуд
23’ Жоау Педро
76’ Якуб Модер
81’ Алехо Велис
86’ Бен Дэвис
Брайтон крушил Тоттенхэм 4:0 во встрече, которая была меганасыщенной на события. Три отмененных гола, два пенальти, шедевр Эступиньяна в стиле Джио ван Бронкхорста из полуфинала ЧМ-2010.
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Лишь под занавес встречи "шпорам" удалось немного смыть позор. Алехо Велис забил дебютный гол в АПЛ, а Бен Дэвис зафиксировал финальные 4:2 в пользу Брайтона.
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