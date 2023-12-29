Ремейк шедевру з ЧС-2010 у відеоогляді матчу Брайтон – Тоттенхем – 4:2
10:33 - Читать на русском
Брайтон і Тоттенхем провели шалений матч в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
11’ Джек Хіншелвуд
23’ Жоау Педро
76’ Якуб Модер
Алехо Веліс 81’
Бен Девіс 86’
11’ Джек Хіншелвуд
23’ Жоау Педро
76’ Якуб Модер
81’ Алехо Веліс
86’ Бен Девіс
Брайтон трощив Тоттенхем 4:0 у зустрічі, яка була меганасиченою на події. Три скасовані голи, два пенальті, шедевр Еступіньяна у стилі Джіо ван Бронкхорста з півфіналу ЧС-2010.
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Лише під завісу зустрічі "шпорам" вдалося трішки змити ганьбу. Алехо Веліс забив дебютний гол в АПЛ, а Бен Девіс зафіксував фінальні 4:2 на користь Брайтона.
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