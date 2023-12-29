Брайтон і Тоттенхем провели шалений матч в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Брайтон трощив Тоттенхем 4:0 у зустрічі, яка була меганасиченою на події. Три скасовані голи, два пенальті, шедевр Еступіньяна у стилі Джіо ван Бронкхорста з півфіналу ЧС-2010.

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Лише під завісу зустрічі "шпорам" вдалося трішки змити ганьбу. Алехо Веліс забив дебютний гол в АПЛ, а Бен Девіс зафіксував фінальні 4:2 на користь Брайтона.