Аргентина усилит свою олимпийскую сборную тремя чемпионами мира из Астон Виллы, Манчестер Сити и Бенфики.

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано определился с тремя игроками национальной команды, которые будут включены в заявку на Олимпиаду в Париже. Как информирует ESPN Argentina, Маскерано учёл пожелания футболистов, которые вызвались сыграть на турнире.

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Таким образом, Маскерано возьмёт с собой на Олимпиаду вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса, центрального защитника Бенфики Николаса Отаменди и форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса. Сообщается, что в настоящий момент времени аргентинская сторона согласует разрешение на участие в Олимпиаде этих игроков с их клубами.

Таким образом, нападающий Интер Майами Лионель Месси на Олимпиаду не поедет – главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань может выдохнуть с облегчением.

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