Барселона повела в счете на 20 минуте: Фати отдал на Левандовски, который ворвался в штрафную с левого края, убрал защитника и точно попал в дальний угол. Это уже 9 гол форварда за "блаугранас" в первых 7 матчах, что является новым рекордом клуба. Предыдущим рекордсменом был легендарный Ладислав Кубала в 1951 году, у которого в активе было 8 мячей после первых 7 сыгранных матчей.

Барселона ослабленным составом обыграла Мальорку и обогнала Реал – Левандовски голом принес победу и установил рекорд

Почти сразу Роберт чуть не забил во второй раз – голкипер успел разгадать замыслы нападающего и поймал мяч, который должен был его перелететь. После перерыва команды почти не создали моментов, поэтому Барселона отпраздновала свою очередную победу.

Таким образом, каталонцы набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу, но Реал имеет игру в запасе и отстает на 1 пункт. Мальорка осталась десятой, набрав 8 очков.