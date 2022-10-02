Барселона повела в рахунку на 20 хвилині: Фаті віддав на Лєвандовскі, який увірвався до штрафного з лівого краю, прибрав захисника та точно поцілив у дальній кут. Цікаво, що це вже 9 гол форварда за "блаугранас" у перших 7 матчах, що є новим рекордом клубу. Попереднім рекордсменом був легендарний Ладіслав Кубала у 1951 році, у якого в активі було 8 м'ячів після перших 7 зіграних матчів.

Барселона ослабленим складом обіграла Мальорку та обігнала Реал – Лєвандовскі голом приніс перемогу та встановив рекорд

Майже одразу Роберт ледь не забив вдруге – голкіпер встиг розгадати задуми нападника та зловив м'яч, який мав його перелетіти. Після перерви ж команди майже не створили моментів, тож Барселона відсвяткувала свою чергову перемогу.

Таким чином, каталонці набрали 19 очок та очолили турнірну таблицю, але Реал має гру в запасі та відстає на 1 пункт. Мальорка ж залишилась десятою, набравши 8 очок.