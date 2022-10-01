"Блаугранас" подошли к матчу с значительными потерями: Барселона потеряла Араухо, Кунде, Де Йонга и Депая из-за травм в матчах сборных. Из-за этого и повреждения Бельерина, справа в обороне появился Алехандро Бальде. Начали команды ожидаемо – Барселона больше контролировала мяч, тогда как Мальорка искала счастье в быстрых атаках. До 13 минут балеарцы преобладали по количеству ударов (3:1), но ни один из них не попал в створ ворот.

Но на 20 минуте это потеряло смысл – второй удар Барселоны стал результативным. Левандовски получил мяч от Фати, вошел в штрафную с левого края, убрал защитника на замахе и попал в дальний угол. Поляк уже начал бить рекорды в Барселоне – это уже 9 гол форварда за "блаугранас" в первых 7 матчах. Предыдущим рекордсменом был легендарный Ладислав Кубала в 1951 году.

LEWANGOALSKI



Robert Lewandowski devient le PREMIER joueur de l’histoire du Barça à inscrire 9 buts sur ses 7 premiers matchs de Liga

Il dépasse le record de Kubala (7 matchs - 8 buts) datant de 1951 pic.twitter.com/4LU5wuOY19 — Barçapassionat (@barcapassionat) October 1, 2022

Через 2 минуты поляк мог оформить дубль: Бускетс классно забросил, а Роберт пытался опрокинуть голкипера – Райкович прочел намерения форварда. Концовка тайма получилась грязноватой: арбитр показал четыре желтых карточки (три из них – игрокам Барселоны). Разгорелись страсти после откровенного фола Пике – судья даже удалил одного из помощников Хави. Впрочем, головы команды до перерыва больше не забивали.

После перерыва игра стала более сухой. Мяч большую часть игры держался в центре поля, а если моменты и возникали, то у ворот Барселоны. Сначала Мурики нанес неточный удар, а затем тер Штеген спас после удара Санчеса. В итоге "блаугранас" удержал победный счет.

Таким образом Барселона набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу, но Реал имеет игру в запасе и отстает на 1 пункт. Мальорка осталась десятой, набрав 8 очков.

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