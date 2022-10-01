Барселона ослабленным составом обыграла Мальорку и обогнала Реал – Левандовски голом принес победу и установил рекорд
Барселона минимально обыграла Мальорку в рамках 7-го тура Ла Лиги. Читайте отчет о поединке Мальорка – Барселона на Футбол 24.
"Блаугранас" подошли к матчу с значительными потерями: Барселона потеряла Араухо, Кунде, Де Йонга и Депая из-за травм в матчах сборных. Из-за этого и повреждения Бельерина, справа в обороне появился Алехандро Бальде. Начали команды ожидаемо – Барселона больше контролировала мяч, тогда как Мальорка искала счастье в быстрых атаках. До 13 минут балеарцы преобладали по количеству ударов (3:1), но ни один из них не попал в створ ворот.
Но на 20 минуте это потеряло смысл – второй удар Барселоны стал результативным. Левандовски получил мяч от Фати, вошел в штрафную с левого края, убрал защитника на замахе и попал в дальний угол. Поляк уже начал бить рекорды в Барселоне – это уже 9 гол форварда за "блаугранас" в первых 7 матчах. Предыдущим рекордсменом был легендарный Ладислав Кубала в 1951 году.
Через 2 минуты поляк мог оформить дубль: Бускетс классно забросил, а Роберт пытался опрокинуть голкипера – Райкович прочел намерения форварда. Концовка тайма получилась грязноватой: арбитр показал четыре желтых карточки (три из них – игрокам Барселоны). Разгорелись страсти после откровенного фола Пике – судья даже удалил одного из помощников Хави. Впрочем, головы команды до перерыва больше не забивали.
После перерыва игра стала более сухой. Мяч большую часть игры держался в центре поля, а если моменты и возникали, то у ворот Барселоны. Сначала Мурики нанес неточный удар, а затем тер Штеген спас после удара Санчеса. В итоге "блаугранас" удержал победный счет.
Таким образом Барселона набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу, но Реал имеет игру в запасе и отстает на 1 пункт. Мальорка осталась десятой, набрав 8 очков.
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