До перерыва Астон Вилла добыла комфортное преимущество благодаря стандартам. Онана не смог ничего сделать с хитрым штрафным Макгинна, а Дендонкер замкнул скидку Лангле на угловом.

Ман Юнайтед одержал безумную победу над Виллой – дубль Гарначо и дебютный гол Хейлунда закрутили интригу в битве за ЛЧ

Спасение Манчестер Юнайтед возглавил Алехандро Гарначо. Первый гол аргентинца отменили, но затем он дважды забивал чисто. Гарначо стал самым молодым автором дубля в Boxing Day (19 лет и 178 дней), побив рекорд Майкла Оуэна. Довершил камбек "дьяволов" Расмус Хейлунд. Макгинн нечаянно обработал мяч для датчанина, который наконец-то забил дебютный гол в АПЛ после перехода из Аталанты за 70 млн евро. 3:2 – МЮ прервал серию из трех туров без побед, а Вилла "забуксовала".