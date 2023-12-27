"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о центральном матче тура АПЛ между командами, ведущими борьбу за попадание в ЛЧ на следующий сезон.

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Манчестер Юнайтед не знал побед в течение трёх туров, не забив ни одного гола – и проиграв на этом отрезке Вест Хэму (0:2) и Борнмуту (0:3). А ещё было сухое поражение Баварии в ЛЧ. Конечно же, в домашке с Астон Виллой "дьяволы" желали победить любой ценой.

Впрочем, в первом тайме хозяева организовали всего один нормальный момент. Он случился на 44-й минуте – Рашфорд получил своевременную передачу на ход от Бруну, вошёл на левый край штрафной и пробил в ближний угол. Мяч попал в наружную сторону сетки.

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Астон Вилла к тому времени успела забить – и не раз! Счёт был открыт на 22-й минуте вследствие подачи Макгинна со штрафного с правого фланга. Джон закрутил мяч куда-то во вратарскую, а никто к нему не коснулся. В том числе и Онана. Круглый же заскочил прямо в ворота. 0:1!

VAR проверял эпизод на предмет офсайда у Бейли и Уоткинса, но его не нашли. Астон Вилла вышла вперёд, а уже на 25-й удвоила своё преимущество. Гости заработали угловой, подача пошла на дальнюю штангу, а там никто не играл с Лангле – Клеман же исполнил скидку на линию вратарской. Дендонкер в касание переправил мяч в сетку. 0:2!

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе подопечных Унаи Эмери. Казалось, что МЮ обречён, однако всего через две минуты после перерыва отличился Гарначо! 19-летний хавбек "дьяволов" поддержал контратаку, получил пас от Рашфорда, обыграл голкипера и вколотил сферу в ворота.

Впрочем, гол не засчитали из-за офсайда у Алехандро.

Тем не менее, в последующие 10 минут было заметно, что Манчестер Юнайтед то и дело взламывает оборону Астон Виллы длинными передачами на Рашфорда. Наконец, на 59-й минуте счет удалось размочить – Бруну Фернандеш отобрал мяч у Дугласа Луиса и отправил его на ход Маркусу, а тот прострелил под удар Гарначо. Теперь уже офсайдов не было. 1:2!

Бирмингемцы мгновенно ответили атакой с кроссом от Морено. Бейли завершал его хитрым ударом с отскоком от газона, заставив Онана исполнять эффектный сейв. Гарначо же не останавливался – на 64-й минуте он продавил Лангле, вошёл на правый край штрафной и пробил мимо дальнего угла, а на 71-й восстановил статус-кво!

Сам Алекс отобрал мяч, затем запустил пас на правый фланг, откуда Бруну исполнил прострел. Мяч выбили на линию штрафной, а там Гарначо качнул защитника и нанёс мощный удар – рикошетом от Диего Карлоса сфера пошла в противоход Мартинесу. 2:2!

Астон Вилла снова могла отыграться. Ровно через минуту после второго пропущенного Морено прошел Ван-Биссаку и покатил в центр штрафной, а там Макгинн выстрелил в касание – впрочем, на линии ворот мяч выбил Эванс! Этот эпизод бирмингемские фанаты будут вспоминать долго, ведь он был последним для "вилланов", а на 82-й минуте МЮ ещё и наказал за расточительство третьим голом.

Третий гол провёл Хейлунд. Хозяева заработали подачу с углового, Эванс выиграл верховую борьбу и исполнил скидку, а мяч срикошетил от одного из защитников. Срикошетил на ногу Расмусу – после этого случился мощный удар в дальний угол. 3:2! Это был дебютный гол датчанина в АПЛ.

Времени на камбэк оставалось достаточно, учитывая 9 компенсированных минут, но Астон Вилла уже не верила в спасение. Подопечные Унаи Эмери так ничего и не создали. Манчестер Юнайтед уверенно победил на глазах нового инвестора – Джима Рэтклиффа.

Подопечные Эрика Тен Хага прервали 3-матчевую безвыигрышную и безголевую серию в АПЛ (и 4-х матчевую во всех турнирах), набрав 31 очко и продолжая борьбу за ЛЧ. До четвёртой позиции команде не хватает трёх зачетных баллов – но там засел Манчестер Сити, ещё не сыгравший свой матч. Астон Вилла с 39 зачётными баллами в активе держится третьей.

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