До перерви Астон Вілла здобула комфортну перевагу завдяки стандартам. Онана не зміг нічого вдіяти з хитрим штрафним Макгінна, а Дендонкер замкнув скидку Лангле на кутовому.

Ман Юнайтед здобув шалену перемогу над Віллою – дубль Гарначо та дебютний гол Хьойлунда закрутили інтригу в битві за ЛЧ

Порятунок Манчестер Юнайтед очолив Алехандро Гарначо. Перший гол аргентинця скасували, але потім він двічі забивав чисто. Гарначо став наймолодшим автором дубля у Boxing Day (19 років та 178 днів), побивши рекорд Майкла Оуена. Довершив камбек "дияволів" Расмус Хьойлунд. Макгінн ненавмисно обробив м'яч для данця, який нарешті забив дебютний гол в АПЛ після переходу з Аталанти за 70 млн євро. 3:2 – МЮ перервав серію з трьох турів без перемог, натомість Вілла "забуксувала".