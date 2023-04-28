Тоттенхэм с треском проваливает весну. Не так давно "шпоры" были серьезным претендентом на Лигу чемпионов, а теперь упали ниже Астон Виллы. Отставка Антонио Конте не спасла ситуацию – его ассистент Кристиан Стеллини позорно влетел в Ньюкаслу.

Рекордный ассист Кейна и камбек "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2

Доигрывать сезон поставили Райана Мейсона. Он вернул Тоттенхэм к привычной схеме с тремя защитниками, под которую собрана команда. Но возродить футболистов психологически было тяжело. "Шпоры" на своем поле слабо начали матч с Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед красиво доминировал на старте

Рашфорд с первых минут начал возить Тоттенхэм, накручивая по несколько соперников. Санчо получил мяч в чужой штрафной после дриблинга Маркуса и элегантно положил мяч в дальний угол. Джейдон со страшной регулярностью оказывался на ударных позициях и должен был оформлять быстрый дубль. Спас хозяев Перишич, который на линии ворот остановил очередной выстрел вингера.

Тоттенхэм не стягивал заданный "дьяволами" темп. Команда Тен Хага разыгрывала комбинации в касание и заходила в штрафную. Бруну и Рашфорд постоянно пользовались разрывами в порядках Тоттенхэма и что-то придумывали. А "шпоры" предлагали в ответ лишь рывки Ришарлисона.

Ближе к перерыву хозяевам удалось вернуться в игру. Оборона также проваливалась, но Кейн и компания начали организовывать собственные атаки. Все через левый фланг, создавая давление на Уан-Биссаку. Проблема в том, что эти атаки не доходили до ударов – мяч пролетел несколько раз вдоль линии ворот Де Хеа. Перишич, Кейн и Ришарлисон должны были лучше распорядиться своими шансами.

А вот гостям стало еще удобнее атаковать свободные зоны. Рашфорд и Санчо идеально чувствуют себя в режиме контратак. Бруну классным пасом от собственной штрафной нашел впереди Маркуса – тот убежал от защитника и реализовал выход один на один.

Тоттенхэм переродился в перерыве

На второй тайм вышел другой Тоттенхэм. Заряженный, с воодушевлением отыграться. Лондонцы неожиданно подняли темп и заперли Юнайтед в обороне. Самый активный игрок "шпор" Перишич продолжил подавать с фланга и в конце концов достиг цели. Мяч отскочил к Порро, а португалец пробил точно в "девятку".

Манчестер Юнайтед сразу ответил супермоментом и чудом не восстановил преимущество в два гола. Фернандеш тонко обыграл в штрафной Лангле и пальнул в перекладину. И все же игра перешла на половину гостей. Сон с прекрасной позиции не попал в ворота, Кулусевски бил с острого угла, Дайер получил шикарный навес от Перишича, но пробил мимо ворот.

Манчестер Юнайтед все же не устоял под давлением. Команда Тен Хага эпизодами показывает яркий эффективный футбол, но запаса совсем нет, баланса нет. Дырок в обороне столько же, как и моментов у Рашфорда. Кейн подстерег ошибку защитника и выкатил ассист на Сона. Тоттенхэм оформил камбэк и добыл заслуженную ничью.

МЮ набрал 60 очков и остался в топ-4. Тоттенхэм с 54 баллами поднялся на пятое место. Но отставание от "дьяволов" составляет 6 очков, хотя "шпоры" сыграли на два матча больше. О возрождении борьбы за Лигу чемпионов говорить рано.