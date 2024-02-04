К очному матчу Вест Хэм подошел, находясь выше в турнирной таблице, чем Манчестер Юнайтед, но находился в плохой форме. "Молоты" в 2024 году не выиграли ни одного матча. Сегодня даже не самые стабильные манкунианцы смогли разгромить соперника.

Манчестер Юнайтед разгромил Вест Хэм с дублем Гарначо

Отдельно остановимся на голе Расмуса Хёйлунда, который праздновал свой 21-й день рождения. Датчанин стал самым молодым игроком, который забил за Манчестер Юнайтед в четырех подряд матчах АПЛ. Интересно, это раньше форвард, за которого Аталанте заплатили 75 млн евро, не забивал в этом турнире.