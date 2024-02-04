Манчестер Юнайтед чередует хорошие матчи с абсолютно провальными. Сегодня – первый вариант. В гости пожаловал Дэвид Мойес с крепким Вест Хэмом. У него не получилось на Олд Траффорд, а теперь была возможность насолить Эрику Тен Хагу.

Ман Юнайтед выгрыз невероятную победу над Вулверхэмптоном благодаря 18-летнему ребенку – 7 голов и драма в добавленное время

Крепкая полузащита Вест Хэма находила варианты для ударов, но открыл счет МЮ. Хёйлунд получил мяч перед чужой штрафной, ловко переложил с одной ноги на другую, отыграв тем самым двух соперников, и точно пробил в угол ворот.

В начале второго тайма Магуайр пытался помочь гостям, однако его подарком не воспользовался Эмерсон. Уже через минуту манкунианцы забили во второй раз. Бруну перевел на Гарначо, а тот с помощью рикошета поразил ворота и обеспечил победу.

В конце встречи Гарначо оформил дубль. Помогли ему Мактоминай и Хейлунд, которые выгрызли мяч в центре поля. Манчестер Юнайтед победил, набрал 38 очков и обошел Вест Хэм в таблице, поднявшись на шестое место.