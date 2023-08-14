По итогам прошлого сезона "святые" вылетели из АПЛ. Ворд-Праус не стал капризничать, потому что это не подобает капитану. Он уже даже успел сыграть в первом туре Чемпионшипа. Впрочем, камбэк в элиту все-таки состоялся.

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Новым клубом Джеймса Уорд-Прауса стал Вест Хэм. Контракт рассчитан на четыре сезона, сообщает пресс-служба "молотов". Саутгэмптон получил за своего игрока 35 миллионов евро компенсации.

Таким образом, Ворд-Праус уже в нынешнем сезоне может побить рекорд Дэвида Бекхэма по количеству голов прямыми ударами со штрафных в рамках АПЛ. Пока у легенды сборной Англии 18 таких мячей, а новичок Вест Хэма отстает только на один.

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