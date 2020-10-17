Шотландия, Премьер-лига, 11-й тур

Селтик – Рейнджерс – 0:2

Голы: Голдсон, 9, 54

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Впервые за много лет к Олд Фирм Дерби в статусе лидера чемпионата подошел Рейнджерс. Подопечные Стивена Джеррарда накануне поединка опережали "кельтов" на одно очко, однако имели на один сыгранный матч больше. Это, однако, не помешало именно "синим" быть фаворитом противостояния.

Этот статус Рейнджерс оправдали уже на 9-й минуте. Тавернье выполнил навес с правого фланга, а Коннор Голдсон головой сбросил мяч в угол ворот Баркаса. Хозяева после пропущенного мяча прибавили в активности и местами даже переигрывали сверхпринципиального оппонента, но до перерыва не сумели пробить хотя бы в створ ворот Макгрегора.

А старт второй половины по сюжету повторил первый тайм. Только в этот раз центрбек Голдсон подключился к атаке, а не пришел на стандарт. Мяч после серии рикошетов нашел опытного англичанина в районе линии вратарской, первую попытку Голдсона заблокировал защитник, но со второй он таки сумел проткнуть мяч в сетку – 0:2!

Эта победа позволила Рейнджерс закрепиться на 1-й строчке. В активе "синих" 29 пунктов и 4-очковый гандикап перед Селтиком. "Кельты" имеют поединок в запасе.

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