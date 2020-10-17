Селтік на власному полі поступився Рейнджерс у головному дербі Шотландії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Шотландія, Прем'єр-ліга, 11-й тур

Селтік – Рейнджерс – 0:2

Голи: Голдсон, 9, 54

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Уперше за багато років до Олд Фірм Дербі в статусі лідера чемпіонату підійшов Рейнджерс. Підопічні Стівена Джеррарда перед двобоєм випереджали "кельтів" на одне очко, проте мали на один зіграний матч більше. Це, однак, не завадило саме "синім" бути фаворитом протистояння.

Цей статус Рейнджерс виправдали вже на 9-й хвилині. Таверньє виконав навіс із правого флангу, а Коннор Голдсон головою прокинув м'яч у кут воріт Баркаса. Господарі після пропущеного м'яча додали в активності й місцями навіть переважали надпринципового опонента, та до перерви не зуміли пробити бодай у площину воріт Макгрегора.

А старт другої половини за сюжетом повторив перший тайм. Тільки цього разу центрбек Голдсон підключився до атаки, а не прийшов на стандарт. М'яч після серії рикошетів знайшов досвідченого англійця у районі лінії воротарського, першу спробу Голдсона заблокував оборонець, але з другої він таки зумів проткнути м'яч у сітку – 0:2!

Ця перемога дозволила Рейнджерс закріпитися на 1-й сходинці. В активі "синіх" 29 пунктів і 4-очковий гандикап перед Селтіком. "Кельти" мають поєдинок у запасі.

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