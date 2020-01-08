Рейна может вернуться в АПЛ – Астон Вилла планирует подписать испанца вместе с Пйонтеком

Астон Вилла надеется усилиться сразу двумя игроками Милана во время зимнего трансферного окна.

Бирмингемцы нацелились не только на Кшиштофа Пйонтека, но и на Пепе Рейну, информирует Daily Mail.

Милан получил три запроса относительно Пйонтека

Основной голкипер "вилланов" Том Хитон получил травму и вылетел до конца сезона, поэтому клубу необходимо найти ему замену. Астон Вилла готова арендовать Рейну у Милана до лета. В текущей кампании испанский голкипер провел всего один матч за "россонери" – 7 тур Серии А против Дженоа (2:1).

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К слову, Рейна имеет большой опыт выступлений в чемпионате Англии – с 2005 по 2013 годы он защищал ворота Ливерпуля.