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Рейна може повернутися в АПЛ – Астон Вілла планує підписати іспанця разом з Пйонтеком

18:06 202 Читать на русском
Рейна може повернутися в АПЛ – Астон Вілла планує підписати іспанця разом з Пйонтеком
Пепе Рейна / Getty Images

Астон Вілла сподівається підсилитися відразу двома гравцями Мілана під час зимового трансферного вікна.

Бірмінгемці націлились не лише на Кшиштофа Пйонтека, а й на Пепе Рейну, інформує Daily Mail.

Мілан отримав три запити щодо Пйонтека

Основний голкіпер "вілланів" Том Хітон отримав травму і вилетів до кінця сезону, тому клубу необхідно знайти йому заміну. Астон Вілла готова орендувати Рейну у Мілана до літа. У поточній кампанії іспанський голкіпер провів усього один матч за "россонері" – 7 тур Серії А проти Дженоа (2:1).

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До слова, Рейна має чималий досвід виступів у чемпіонаті Англії – з 2005 по 2013 роки він захищав ворота Ліверпуля.

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