Ліга 1, 18 тур

Монако – Реймс – 1:3

Голи: Бен-Єддер, 49 – Теума, 35, Хадра, 55, Матусіва, 90+5

Ренн – Ніцца – 2:0

Голи: Буріжо, 31 (пен), Калімуєндо, 54

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Монако намагається не відпускати далеко Ніццу та ПСЖ у турнірній таблиці. Команда Аді Хюттера – серйозний претендент на путівку в Лігу чемпіонів. Утім, здолати Реймс на своєму полі їм не вдалося. На фантастичний гол Теуми з-за меж штрафного Монако відповів голом Бен-Єддера. Реймсу знадобилося лише шість хвилин, щоб знову вийти вперед. Крапку команда Стілла поставила в компенсований час, забивши третій гол. Шампанці таким чином здобули третю перемогу поспіль, враховуючи гру в Кубку Франції. Монако залишився в зоні ЛЧ з 33 очками, а Реймс перебуває на п'ятій сходинці з 29 балами.

Ренн, який досі не може набрати хід, приймав Ніццу, у якої найкраща оборона в чемпіонаті. Гравці "орлят" підставили Булку, коли привезли пенальті у свої ворота. Поляк не зумів переграти Буріжо. Ренн активно проводив атаки, дозволивши Ніцці завдати лише два удари в першому таймі. По перерві "орлята" додали у грі, але Ренн зумів подвоїти перевагу завдяки голу Арно Калімуєндо. Ніцца так і не змогла забити за 90 хвилин. Бретонці перебувають на 10 місці з 22 очками, а Ніцца залишилась другою з 35 балами.

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