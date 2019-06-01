"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

Сегодня, 1 июня, скончался Хосе Антонио Рейес – бывший игрок Севильи, Бенфики, Арсенала, Реала и сборной Испании. 35-летний футболист погиб в ДТП неподалеку родного города. Футбольный мир шокирован преждевременной смертью Рейеса.
Хосе Антонио Рейес умер в возрасте 35 лет. Бывший игрок Реала, Арсенала, Севильи и еще нескольких клубов погиб в ДТП, находясь в собственном автомобиле. Авто, в котором ехал Рейес, съехало с дороги и загорелось.
Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе
Пятикратный победитель Лиги Европы (рекорд турнира), финалист ЛЧ, чемпион Испании и Англии, обладатель Суперкубка Европы – это главные достижения полузащитника, жизнь которого, к сожалению, сегодня трагически оборвалась. Позже стало известно, что вместе с футболистом погиб и его двоюродный брат.
Последним клубом Рейеса была Эстремадура – представитель Сегунды. Ранее Хосе Антонио выступал за Севилью, Арсенал, Реал, Атлетико, Бенфику и еще несколько клубов низшего ранга. Футбольный мир шокирован и расстроен новостью о преждевременной смерти экс-полузащитника сборной Испании.
"Мы чувствуем глубокую печаль по поводу смерти бывшего игрока нашего клуба Хосе Антонио Рейеса. Мы сочувствуем также семье, близким и нынешнему клубу игрока", – говорится в заявлении мадридского Реала.
Финалисты Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм не остались в стороне от трагического события.
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"Мы глубоко огорчены, узнав о смерти Хосе Антонио Рейеса. Наши мысли с его друзьями и семьей, а также с Арсеналом", – такими словами родных и близких игрока поддержал Тоттенхэм.
"Мы не могли предложить худшей новости. Наш любимый кантерано (воспитанник – прим. "Футбол 24") погиб в ДТП. Покойся с миром", – Севилья едва ли не первая сообщила о смерти Рейеса.
"Я потерял дар речи, услышав эту новость. Я никогда не забуду твоей магии и твоей улыбки. Для меня было честью находиться рядом с тобой", – написал Унаи Эмери, который вместе с Рейесом побеждал в Лиге Европы.
"Брат, только Бог знает, почему он так рано забрал тебя из этого мира. Ты будешь жить в моем сердце вечно. Я сломан. Покойся с миром", – грустит Иван Ракитич.
"Мой первый друг в мире большого футбола. Мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с кондиционером даже при -10. Скромный парень, у которого всегда была улыбка на лице, великий футболист и замечательный человек. Сегодня я не мог проснуться худшим образом. Я никогда не забуду, когда ты и твоя семья приветствовали меня в вашем доме на Рождество в Англии, когда я был один и мне было 16 лет. Два дня назад я говорил о тебе в интервью, возможно, это был знак", – отреагировал Сеск Фабрегас.
Свою скорбь по поводу гибели Рейеса выразили и другие клубы – непримиреннний соперник Севильи Бетис, итальянская Рома, немецкий Шальке, Барселона и многие другие...