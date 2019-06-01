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"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

16:15 499 Читати українською
"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Сегодня, 1 июня, скончался Хосе Антонио Рейес – бывший игрок Севильи, Бенфики, Арсенала, Реала и сборной Испании. 35-летний футболист погиб в ДТП неподалеку родного города. Футбольный мир шокирован преждевременной смертью Рейеса.

Хосе Антонио Рейес умер в возрасте 35 лет. Бывший игрок Реала, Арсенала, Севильи и еще нескольких клубов погиб в ДТП, находясь в собственном автомобиле. Авто, в котором ехал Рейес, съехало с дороги и загорелось.

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

Пятикратный победитель Лиги Европы (рекорд турнира), финалист ЛЧ, чемпион Испании и Англии, обладатель Суперкубка Европы – это главные достижения полузащитника, жизнь которого, к сожалению, сегодня трагически оборвалась. Позже стало известно, что вместе с футболистом погиб и его двоюродный брат.

Последним клубом Рейеса была Эстремадура – представитель Сегунды. Ранее Хосе Антонио выступал за Севилью, Арсенал, Реал, Атлетико, Бенфику и еще несколько клубов низшего ранга. Футбольный мир шокирован и расстроен новостью о преждевременной смерти экс-полузащитника сборной Испании.

"Мы чувствуем глубокую печаль по поводу смерти бывшего игрока нашего клуба Хосе Антонио Рейеса. Мы сочувствуем также семье, близким и нынешнему клубу игрока", – говорится в заявлении мадридского Реала.

Финалисты Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм не остались в стороне от трагического события.

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"Мы глубоко огорчены, узнав о смерти Хосе Антонио Рейеса. Наши мысли с его друзьями и семьей, а также с Арсеналом", – такими словами родных и близких игрока поддержал Тоттенхэм.

"Наши мысли с родными и близкими Рейеса", – Ливерпуль также сочувствует по поводу гибели испанца.

"Хосе был частью нашей команды и очень популярной фигурой в клубе. Он всегда будет занимать особое место в наших сердцах", – Арсенал не мог не отреагировать на смерть своего бывшего футболиста.

"Мы не могли предложить худшей новости. Наш любимый кантерано (воспитанник – прим. "Футбол 24") погиб в ДТП. Покойся с миром", – Севилья едва ли не первая сообщила о смерти Рейеса.

"Я потерял дар речи, услышав эту новость. Я никогда не забуду твоей магии и твоей улыбки. Для меня было честью находиться рядом с тобой", – написал Унаи Эмери, который вместе с Рейесом побеждал в Лиге Европы.

"Брат, только Бог знает, почему он так рано забрал тебя из этого мира. Ты будешь жить в моем сердце вечно. Я сломан. Покойся с миром", – грустит Иван Ракитич.

"Мой первый друг в мире большого футбола. Мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с кондиционером даже при -10. Скромный парень, у которого всегда была улыбка на лице, великий футболист и замечательный человек. Сегодня я не мог проснуться худшим образом. Я никогда не забуду, когда ты и твоя семья приветствовали меня в вашем доме на Рождество в Англии, когда я был один и мне было 16 лет. Два дня назад я говорил о тебе в интервью, возможно, это был знак", – отреагировал Сеск Фабрегас.

Mi primer gran amigo en el mundo del fútbol profesional, mi compañero de habitación, que siempre quería dormir con el aire acondicionado aún estando a -10 grados. Un tipo humilde que siempre tenía una sonrisa en su cara, grandísimo futbolista y fenomenal persona. No podía despertarme hoy de peor forma. Nunca olvidaré cuando tu y tu familia me acogisteis en vuestra casa en mis primeras navidades en Inglaterra cuando yo estaba solo y tenía 16 años. Nunca olvidaré nuestros partidos de fútbol tenis en el gimnasio antes y después de los entrenamientos. Nuestra conexión en el campo también fué especial, ya que era siempre fácil encontrarte entre líneas para que tu después marcaras las diferencias. Yo siempre digo que has sido uno de los talentos más grandes de nuestro fútbol y sé que no me equivoco. Hace 2 días estaba hablando de ti en una entrevista, puede que fuera una señal, quién sabe, para acordarme de ti, mi gran amigo. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Jose Antonio Reyes. Te quiero mucho. Cesc

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

Свою скорбь по поводу гибели Рейеса выразили и другие клубы – непримиреннний соперник Севильи Бетис, итальянская Рома, немецкий Шальке, Барселона и многие другие...

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