"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

Сегодня, 1 июня, скончался Хосе Антонио Рейес – бывший игрок Севильи, Бенфики, Арсенала, Реала и сборной Испании. 35-летний футболист погиб в ДТП неподалеку родного города. Футбольный мир шокирован преждевременной смертью Рейеса.

Хосе Антонио Рейес умер в возрасте 35 лет. Бывший игрок Реала, Арсенала, Севильи и еще нескольких клубов погиб в ДТП, находясь в собственном автомобиле. Авто, в котором ехал Рейес, съехало с дороги и загорелось.

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

Пятикратный победитель Лиги Европы (рекорд турнира), финалист ЛЧ, чемпион Испании и Англии, обладатель Суперкубка Европы – это главные достижения полузащитника, жизнь которого, к сожалению, сегодня трагически оборвалась. Позже стало известно, что вместе с футболистом погиб и его двоюродный брат.

Последним клубом Рейеса была Эстремадура – представитель Сегунды. Ранее Хосе Антонио выступал за Севилью, Арсенал, Реал, Атлетико, Бенфику и еще несколько клубов низшего ранга. Футбольный мир шокирован и расстроен новостью о преждевременной смерти экс-полузащитника сборной Испании.

"Мы чувствуем глубокую печаль по поводу смерти бывшего игрока нашего клуба Хосе Антонио Рейеса. Мы сочувствуем также семье, близким и нынешнему клубу игрока", – говорится в заявлении мадридского Реала.

El @realmadrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el @EXT_UD.

Tweet (2/2) pic.twitter.com/9fBTlQTmcS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 червня 2019 р.

Финалисты Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм не остались в стороне от трагического события.

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"Мы глубоко огорчены, узнав о смерти Хосе Антонио Рейеса. Наши мысли с его друзьями и семьей, а также с Арсеналом", – такими словами родных и близких игрока поддержал Тоттенхэм.

We are all deeply saddened to hear of the passing of Jose Antonio Reyes. All of our thoughts are with Jose's friends and family, and everyone at Arsenal at this very difficult time. https://t.co/C554XXrz8Q — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 червня 2019 р. "Наши мысли с родными и близкими Рейеса", – Ливерпуль также сочувствует по поводу гибели испанца. We're saddened to hear of the passing of José Antonio Reyes. Our thoughts are with his family and friends.



RIP José. https://t.co/Vb0XUjLzRb — Liverpool FC (@LFC) 1 червня 2019 р. "Хосе был частью нашей команды и очень популярной фигурой в клубе. Он всегда будет занимать особое место в наших сердцах", – Арсенал не мог не отреагировать на смерть своего бывшего футболиста. Jose, who was part of the Invincibles team, was a hugely popular figure at our club and will always hold a special place in our hearts.



Our thoughts are with all his family, friends and team-mates.https://t.co/NQgrRcvrPS — Arsenal FC (@Arsenal) 1 червня 2019 р.

"Мы не могли предложить худшей новости. Наш любимый кантерано (воспитанник – прим. "Футбол 24") погиб в ДТП. Покойся с миром", – Севилья едва ли не первая сообщила о смерти Рейеса.

"Я потерял дар речи, услышав эту новость. Я никогда не забуду твоей магии и твоей улыбки. Для меня было честью находиться рядом с тобой", – написал Унаи Эмери, который вместе с Рейесом побеждал в Лиге Европы.

Profundamente triste y sin palabras tras conocer esta trágica noticia. Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa Jose, nunca. Fue un honor estar a tu lado... un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a familiares, amigos y clubes a los que representó. RIP amigo pic.twitter.com/MHBonp8k8N — Unai Emery (@UnaiEmery_) 1 червня 2019 р.

"Брат, только Бог знает, почему он так рано забрал тебя из этого мира. Ты будешь жить в моем сердце вечно. Я сломан. Покойся с миром", – грустит Иван Ракитич.

Hermano solo Dios sabe porqué te ha llevado tan pronto de este mundo. Vivirás en mi corazón por el resto de mis días. Estoy roto de dolor. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Te quiere tu hermano rubio Descansa en paz manito ️ pic.twitter.com/ZuBDPSnDM3 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 1 червня 2019 р.

"Мой первый друг в мире большого футбола. Мой сосед по комнате, который всегда хотел спать с кондиционером даже при -10. Скромный парень, у которого всегда была улыбка на лице, великий футболист и замечательный человек. Сегодня я не мог проснуться худшим образом. Я никогда не забуду, когда ты и твоя семья приветствовали меня в вашем доме на Рождество в Англии, когда я был один и мне было 16 лет. Два дня назад я говорил о тебе в интервью, возможно, это был знак", – отреагировал Сеск Фабрегас.

Свою скорбь по поводу гибели Рейеса выразили и другие клубы – непримиреннний соперник Севильи Бетис, итальянская Рома, немецкий Шальке, Барселона и многие другие...