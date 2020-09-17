Серхио Регилон проходит медосмотр в Мадриде для трансфера в Тоттенхэм, сообщает Sky Sports.

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Стороны уже договорились о переходе, а сам защитник должен вскоре прибыть в Лондон для подписания соглашения – его детали пока неизвестны. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро. К слову, Гарет Бэйл тоже должен пройти медицинское обследование в столице Испании, чтобы отправиться в аренду "шпор".

Отметим, Серхио Регилон является воспитанником мадридского Реала. Прошлый сезон левый защитник провел в Севилье на правах аренды. Испанец сыграл 38 матчей во всех турнирах в футболке победителей Лиги Европы сезона 2019/20, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт игрока со "сливочными" рассчитан до 2023 года.

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