Серхіо Регілон проходить медогляд у Мадриді для трансферу в Тоттенхем, повідомляє Sky Sports.

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Сторони вже домовились про перехід, а сам оборонець має незабаром прибути в Лондон для підписання угоди – її деталі наразі невідомі. Transfermarkt оцінює футболіста у 25 млн євро. До слова, Гарет Бейл теж має пройти медичне обстеження у столиці Іспанії, щоб відправитись в оренду до "шпор".

Зазначимо, Серхіо Регілон є вихованцем мадридського Реала. Минулий сезон лівий захисник провів у Севільї на правах оренди. Іспанець зіграв 38 матчів у всіх турнірах у футболці переможців Ліги Європи сезону 2019/20, забив три голи і віддав п'ять результативних передач. Чинний контракт гравця з вершковими розрахований до 2023 року.

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